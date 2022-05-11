楊鎮浯縣長宣布，住宿式長照機構也自今（11）日起全面暫停家屬和訪客探視。（縣府提供）

金門今天再新增40例新冠確診，寫下單日最高紀錄。圖為民眾排隊搶購快篩劑，不少人表示要寄到台灣給家人使用。（李金生攝）

金門今天再新增40例新冠確診，寫下單日最高紀錄。楊鎮浯縣長宣布，國小以下下周起繼續暫停實體課程，改採線上教學2周。另住宿式長照機構也自今（11）日起全面暫停家屬和訪客探視，以降低可能的感染風險。

楊鎮浯縣長下午直播指出，金門今天新增40例確診，年齡介於未滿5歲至90多歲，男性13例、女性27例。其中，17例來自4個家庭群聚感染，10例來自群聚感染，12例為獨立個案，另有1例為延伸案。目前確診累計248人，收治中47例都是輕症、無症狀者。另目前匡列居家隔離101人。部立金門醫院目前收治量能充足，負壓及專責病床總床數40床，僅使用10床，尚有空床30床。

新增確診者在金足跡包括：5月7日六扇門、縣立圖書館、摩斯漢堡、潮味覺、藝耕、路易莎；5月8日縣立圖書館、金澄牛肉麵、昇恆昌(看電影)、外婆的茶屋、長鴻KTV、嗑肉火鍋；5月9日總兵署、俊輝金城店。

航空部分包括：5月7日立榮航空13：30臺北往金門航班；5月8日立榮航空13：30臺北往金門航班、華信航空15：55高雄往金門航班、立榮航空18：20臺北往金門航班；5月9日華信航空12：20臺北往金門航班。

交通船部分包括：5月8日11：00往大金門交通船、14：30往小金門交通船；5月9日7：00往小金門交通船、18：00往大金門交通船、20：00往小金門交通船。

針對家長關心國小以下(含公私立幼兒園、托嬰機構與安親班)暫停實體課程至本周五（13日)，下周是否恢復實體課程部分，楊鎮浯說明因疫情高峰即將來到，加上考量最近有很多確診個案來自家庭群聚感染，為避免校園和家庭的交叉感染，降低對參加會考者的感染風險，在調查學生家長意見後，有8成支持繼續維持線上教學，縣府也敲定下周起繼續暫停實體課程2周，改採居家線上學習的方式。

楊鎮浯也宣布，自今（5／11）起，住宿式機構包括大同之家、松柏園老人長照中心和福田家園均全面暫停家屬和訪客探視。例外情形是住民有身心狀況不適，機構無法安撫，或機構評估確有必要探視，可安排於公共區域會面。同時這些機構的工作人員若赴台返金，除原規定需打滿3劑疫苗外，還要快篩陰性才能進入機構。