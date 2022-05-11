桃園市原住民人口有7萬9231人為六都第一，近20年來，原民人口增長近1倍。原民局表示，市府從經濟弱勢住宅建購及修繕、租屋補助及社會住宅，從3方面落實原民居住正義。

市長鄭文燦表示，在少子化及高齡化的夾擊下，桃園市原民人口每個月仍維持正成長，他自上任後推動「桃原新政」，原住民族家戶自建、購買及修繕住宅案件補助部分，去年核定數高達245件，為全國最高，建購補助金額從每戶20萬元調高至22萬元，修繕補助金額從10萬元提高為15萬元。

鄭文燦指出，原民家戶租屋補貼改由住宅發展處統一負責，去年核定2403戶，由於今年中央放寬租金補貼申請資格，補貼門檻自每月平均所得從各地最低生活費金額2.5倍以下，放寬為3倍以下，由於桃園市原民房屋自有率為67.4％，低於全市平均值84％，為此一定能有更多原民家戶受惠。

鄭文燦點出，原民若在復興區有自有住宅，會受限於租金補貼資格中，30公里內不得有自有住宅的限制，他認為以羅浮居民來說，不可能每天來回復興區，但卻因為在羅浮有自有房屋就無法申請租屋補貼，這部分不太合理，已請住發處向中央反映，盼能彈性調整。

鄭文燦說，桃園自2020年起推出社會住宅5級制分級租金制度，依照每人每月收入進行分級收費，針對原民也有特別編列差額補貼，截至4月22日，入住八德一號、八德二號、中路一號、中路二號等4處社宅者，原住民族佔13.82％、158戶，遠高於保障原住民族入住社宅5％的比例。