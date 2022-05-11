俄烏大戰超過2個月，雙方在馬利波亞速鋼鐵持續交火，更傳出在鋼鐵廠中有北約的「大魚」，引發各國高度關注。前陸軍中將帥化民直言，若這條「大魚」的身分足以震動西方社會，烏克蘭恐會考慮將其滅口，反倒是俄羅斯希望抓到活口；帥化民還指出，由於俄軍已經改變戰法，烏克蘭不見得能在6、7月發動大規模反攻。

帥化民今天(11日)在政論節目《新聞大白話》中表示，烏克蘭的這些救援行動，顯然就是要把「大魚」帶走，「我替『大魚』生命感到危險」，因為如果這條「大魚」足以震撼西方社會，烏克蘭說不定用別的手段先把他滅口了。站在的角度思考，與其把這條「大魚」拿出去，不如把他做掉，而俄羅斯現在做法就是圍困，反而希望留下活口的是俄羅斯。

帥化民指出，俄羅斯並未以重兵把守亞速鋼鐵廠，現在的主戰場在頓內次北方，且俄軍學乖了，戰術戰法全改，穩紮穩打，把敵人逼到想要決戰的地方。帥化民也發現，俄羅斯特別針對烏克蘭火車站旁的配電所發起打擊，此舉將嚴重影響烏克蘭的火車調度，他很懷疑，西方援助給烏克蘭的榴彈砲和S300防空飛彈系統，要如何送進來？

帥化民更說，砲兵的運作很複雜，目標獲取和操作必須要很熟練，且在沒有空優的情況下，砲兵怎麼存活？烏克蘭方面動員的新兵和原本的砲兵部隊要怎麼搭配？至於烏克蘭在6、7月是否會有大規模的反攻行動，「我預計是不行」。

帥化民認為，目前俄軍應該不會急於攻下敖德薩。另一方面，俄國已準備進行長期消耗戰，面對美國通過法案援烏，俄羅斯說不定會想，「好啊，烏克蘭就給你養」；且美國的援助法案，可能還會找其他國家攤派，每個國家又要出錢，又缺能源，還面臨通膨，以後歐盟和北約還能不能團結？「美國要消耗俄羅斯，俄羅斯也不擴大戰爭規模，還有得看」。