台北市議會國民黨團11日為羅智強舉行歡送會。（楊亞璇攝）

台北市議會國民黨團11日為羅智強舉行歡送會。（楊亞璇攝）

台北市議會國民黨團11日為羅智強舉行歡送會。（楊亞璇攝）

國民黨台北市議員羅智強爭取參選桃園市長，5月11日辭去北市議員一職。台北市議會國民黨團11日下午舉行歡送會，眾多黨籍議員出席，離情依依。羅智強比喻議會是娘家，他要嫁到桃園，「希望嫁得成」。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、黨團書記長秦慧珠、黨籍議員應曉薇、徐巧芯、王鴻薇、汪志冰、陳炳甫、王浩、戴錫欽、李柏毅、鍾沛君、闕枚莎等人，及新黨議員潘懷宗、侯漢廷、李慶元、無黨籍楊靜宇都出席歡送會。

黃呂錦茹致贈紀念品，上頭寫下「最強先驅」。黃呂錦茹說，羅智強不管思想或行為，總是走在最前端，他不但是一個先驅者，而且是最強的先驅者，2018年羅智強以4萬多票高票當選，同時當時也是讓國民黨能夠了解到羅智強的魅力，也帶給我們黨很大的光榮。

黃呂錦茹指出，不管是在議會、街頭、媒體，相關論述或是活動的帶領，羅智強都帶來很大的驚奇，也帶給國民黨很大的改變，尤其是在跟年輕人的相處上，讓黨知道黨內有很強的年輕人，而且國民黨絕對不是一個沒有議題取向，也不是一個垂垂老矣的政黨，而是有希望的。

黃呂錦茹語帶哽咽表示，羅智強要離開我們，心裡當然是很依依不捨的，因為他又有他新的選擇，一方面覺得很難過，但還是要祝福，「因為我們覺得羅智強的選擇都是對的」，不管他走哪一條道路，都要祝福他、支持他，祝福智強能夠馬到成功、心想事成，「下一次看到我們的時候，他就以羅市長的身份來出現，好嗎？」

羅智強指出，自己離情依依，充滿感謝，三年半的時間，在台北市議會服務，是他人生最精彩的篇章，尤其跟很多議會的同仁一起針對市政進行籌謀擘畫、質詢監督，夥伴的奮鬥感是很強烈的，尤其台北市議會是非常非常多的英雄好漢聚集的地方，每個人問政監督、對市政的創意，都讓他歎為觀止，尤其做一個菜鳥議員，他都在偷偷看大家的質詢，從中收穫很多。

羅智強說，「台北市議會是我永遠的娘家，只是我現在要嫁到桃園去，希望嫁得成。」相信台北市議會所有同仁的情誼，還有他在這邊累積的經驗，就是最好的嫁妝。

羅智強表示，以他過去市政上的基礎，加上他曾擔任過總統府的副秘書長，還有國政參與經驗，能夠帶到桃園去角逐桃園市長，能夠為桃園做出新的貢獻。

他也感謝大安文山投票給他的四萬位選民，「沒有各位這四萬張票，就沒有今天的羅智強」，雖然他的議員的工作到一段落，但接下來服務團隊也是會銜續服務工作。

羅智強認為，「桃園市長選戰的路固然不好走，但是到現在為止，我自己還是充滿自信的」，不只是對選舉的信心，也對於過去在台北市議會、總統府歷練的經驗，努力把自己準備為桃園市長最好選項的人，他一定會全力以赴，帶著大家的祝福繼續往前奮鬥。