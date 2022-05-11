高傳染力的新冠病毒，一人染疫、恐全家染疫，如果遇到全家人都一起確診，要如何就醫、通報、用藥。

隨著本土確診數持續攀升，居家隔離對象於3天居家隔離及4天自主防疫或居家檢疫對象，於7天檢疫期間使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，應留在家中不可外出，並透過遠距門診醫療，由醫師協助評估確認快篩陽性結果，個案及醫師對評估陽性結果如達成共識，則由評估確認醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診。

居家隔離、居家照護確診個案下載「健康益友App」後，可申請居家隔離檢疫方案，進行視訊診療門診預約、視訊看診、開立及交付電子處方箋等功能；取得用藥服務部分，可由親友代領，由藥師可透過通訊方式進行用藥諮詢與指導及藥師送藥到府。

現階段遠距門診醫療3步驟，(1)全民健保視訊診療計畫，健保署全球資訊網「因應 COVID-19 疫情之視訊診療」專區，查詢各地方政府衛生局指定之視訊診療醫療機構，撥打門診掛號專線或至醫療機構提供的網頁自行預約掛號。(2)視訊診療門診需視各醫療機構人力量能、隨時變動，建議先電洽醫療機構確認。(3)民眾須備有網路連線及手機、平板等視訊設備，並依醫療院所指示下載LINE、Webex等所需視訊App。

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