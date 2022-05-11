新興海葡萄蕨藻類產業化，讓離島找到產業發展新契機。（柯宗緯翻攝）

新興海葡萄蕨藻類產業化，讓離島找到產業發展新契機！臺灣離島有機友善農業發展協會創會理事長許長祿，對於海葡萄在自己家鄉澎湖蓬勃發展，寄予厚望，尤其海葡萄在日本更被稱為長壽藻，暱稱植物魚子醬，應該非常適合在澎湖離島發展養殖。

臺灣離島有機友善農業發展協會榮譽理事長，也是立法院前院長王金平也認為藻類作為主要食材之一，已經是未來的趨勢，海葡萄等蕨藻類的水產品，在日本更被視為人們食用健康的泉源。

許長祿指出，蕨藻類擁有豐富的EPA、OMEGA3，不亞於深海魚油的含量，對於抗發炎，幫助血管軟化，降低壞的低密度膽固醇，提升好的高密度膽固醇，有非常顯著的效果。

他提到，未來透過生技業者專利研發，實施科技化、產業化與市場全球化，相信將帶動澎湖離島偏鄉的農漁產品產業鏈化發展，將對澎湖的地方創生及在地化特色海洋經濟產業的發展是適得其所。

此外，該協會以澎湖湖西白坑養殖場為基地，施行友善養殖、有機轉型認證之推動，獲得采園有機驗證機構審驗，獲頒進入有機轉型期證書，正式導入有機養殖法之列，也是全台灣第一家水產品納入有機範疇。