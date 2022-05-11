台東縣11日新增357名確診者。（台東縣府提供）

台東縣兩家養護機構群聚事件報告。（台東縣府提供）

台東縣醫院病房群聚事件報告。（台東縣府提供）

台東縣兒少機構群聚事件報告。（台東縣府提供）

台東縣確診者分流收治情形。（台東縣府提供）

5／12起，3對象篩陽即確診。（台東縣府提供）

台東縣社區採檢院所。（台東縣府提供）

確診者居家照護諮詢及開立口服抗病毒藥物流程。（台東縣府提供）

台東縣視訊診療門診醫院。（台東縣府提供）

台東縣11日新增357名確診者，年齡介於0歲-100歲。其中有123例屬接觸者確診，社區感染人數為163人。其中台東馬偕醫院累計18人確診、2間老人養護機構群聚持續擴大，累計有143人、14人確診，今又新增某兒少機構2院童、2員工確診。全縣目前累計確診2446人、1357人匡列居隔中。

台東縣內目前除2間養護機構群聚事件，今新增某兒少機構出現確診個案。台東縣衛生局說明，第1間機構進行定期接觸者採檢共72位，新增9位陽性個案(員工1名;住民8名)，其中2名確診住民年齡大於80歲以依中央分流規定後送至醫院住院，該機構截至目前累計確診143名 (工作人員37名、住民106名)。

另1養護機構，新增1名為確診個案之密切接觸PCR採檢陰轉陽，目前確診個案已累計14名(員工6名;住民8名)，衛生局仍會持續監測並要求機構內落實環境清潔等感控流程，避免群聚擴大。

今日新增一兒少機構群聚事件，該機構總人數85人(員工32名；院童53名)，機構8日有1兒童身體不適快篩為陽性反應，安排PCR採檢確診，並進行疫調及接觸者匡列，同室友安排快篩皆為陰性，後續延伸1兒童及2員工也確診，該機構已立即將確診及接觸者孩童分艙分流收治、停止機構內活動及用餐採提供餐盒方式至房內用餐，衛生局及社會處持續督導該機構落實防疫措施並提供100劑快篩試劑使用。

台東縣衛生局針對馬偕某樓層病房群聚事件說明，昨天該病房新增1例個案為該病房病人，截至目前共18人確診(病人8名、陪病6名、員工4名)。馬偕醫院持續依照感控流程，針對篩檢確診病人進行分艙分流管理、該樓層也暫時不入住新病人，同時調整全院各單位人力配置，未讓確診護理人力提前返回工作。衛生局目前也針對此事件持續與馬偕醫院保持密切聯繫監測中。

校園今日確診新增28生、7師，至今為止累計共370生、44師。在調整停止實體上課學校部分：賓茂國小附幼全園停止上課至5／12、1班級停課至5／13。

另外，椰油國小1班級、三民國小和平分校幼兒園全園、永安國小附幼全園、長濱國小1班級、乖乖幼兒園2班級3、大坡國小1班級、豐榮國小1班級、蒲公英幼兒園課後照顧班全班、泰源國小附幼全園、初來國小1班級、大王國小1班級、龍田國小附幼全園、東海國小1班級等皆停課至5／13。