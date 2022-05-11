台北六福萬怡酒店導入送餐機器人負責餐點輸送，讓服務人員更有時間跟客戶互動、說菜。（六福旅遊集團提供）

後疫情時代，業者服務賓客的模式也有所改變，台北六福萬怡酒店宣布未來規劃將勞動性工作將由機器人代勞，導入清消、送餐、接待智能機器人，用於交通索引、館內引導、館內各處清消、送餐協助等，除了帶來新奇感，也有效提升服務量能，服務人員則可花更多時間與賓客互動。

智慧科技與人力的結合已成為飯店業的未來潮流，台北六福萬怡酒店導入智能機器人，將重複性的標準化工作由機器人取代，讓現場服務人員透過高科技的協助，能更專注於高互動的服務品質，像是送餐機器人負責餐點輸送，服務人員便能更有時間跟賓客互動、說菜，增進感情。

此外，清消機器人可24小時於館內各處進行定時定點清消作業，用高規格防疫標準，一次可做到紫外線消毒、乾化清潔等多重作業，讓場域更安全；接待機器人則可提供賓客旅遊周邊地圖，讓賓客知道哪裡好吃好玩，還有停車、交通資訊，甚至指引客人至館內及停車場電梯等。台北六福萬怡酒店表示，未來也預計將與機器人公司合作，記錄客戶資訊與需求，建置後端大數據服務資料庫加以分析，與現場服務人員共同協作，提供更精準的客製化服務。