疫情嚴峻導致醫療量能吃緊，國軍桃園總醫院門急診部醫師楊大緯表示，目前除了採檢PCR的民眾增加，醫院也出現「有住院需求的確診病患數超過專責病房床位數」的問題，未來全台各醫院恐面臨確診病人把醫院占滿、有住院需求的確診病患只能四處找醫院收治等情況，因此提醒民眾盡量不要往醫院、急診跑，把醫療量能留給真正需要的人。

楊大緯在個人臉書粉專上傳短片分享急診現況，並表示，隨著來醫院採檢PCR的民眾增加，醫院也做出限號或停止掛號等因應措施，但仍有不少民眾因無法順利採檢而抱怨，甚至當眾臭罵醫護人員和警衛，讓他無奈直言「真的心很累」。

楊大緯坦言，疫情之下大家都不好過，各種醫療需求也沒辦法被滿足，但沒辦法，現階段必須把醫療量能留給真正需要的人，「若民眾真的有非緊急PCR的需求，只能建議明天請早」。

楊大緯接著指出，目前急診面臨最嚴重的問題，就是「有住院需求的確診病患數超過專責病房床位數」，也就是說，未來有住院需求的確診者可能面臨沒專責病床，只能四處找醫院收治的情況。

針對這個問題，楊大緯透露，目前院方已規劃讓急診分出一些床位，提供確診且有住院需求的病患暫留觀察、等待床位，「至少有床可躺、有氧氣可吸、有醫護人員幫忙看狀況」。

楊大緯感嘆，「確診病人把醫院占滿，急診也無法實施分流」，可能是未來全台醫院都將面臨的問題，因此提醒，如果民眾沒有真正緊急的醫療需求，就盡量不要往醫院、急診跑，讓醫護人員可以專心照顧急症病患。