NBA季後賽正在如火如荼開打，10日勇士灰熊系列賽第4戰，球場竟出現「嬌點」，原來拿著《ESPN》麥克風的記者是一名東方臉孔的漂亮女生，少了口罩的遮掩，高顏值立即引發熱議，連社群平台都被找出。

這名《ESPN》記者是來自大陸的孟超，外派到美國工作，主要負責中國騰訊、美國ESPN的轉播，當她出現在本季賽場時，與陽剛的球員們相比，甜美笑容、飄逸長髮和修長美腿都顯得超突出，被鄉民轉貼到PTT，果然引起不小的騷動，網友爭先恐後地留言：「超正，比比賽好看」、「滿漂亮的」、「解封脫罩後的訪問，球星都笑得好開心」、「身材又好天生衣架子」。而孟超的微博也暴增至13.1萬粉絲，IG也有3.2萬追蹤者。

孟超是《ESPN》記者。（圖／微博@孟超）

事實上，孟超2019年就開始採訪NBA球員，西蒙斯（Ben Simmons）、柯瑞（Stephen Curry）、布克（Devin Booker）、保羅（Chris Paul）等超級球星都曾被她訪問過；2020年新冠肺炎肆虐，孟超在微博表示有太多人的支持，像是每天早上4:30出門開1個半小時來上班的核酸檢測醫務人員、安保人員和司機師傅等，NBA複賽才能完美落幕，她感性地說：「競技體育給我們帶來積極和感動的這個初衷毋庸置疑。特別有幸能在做記者的第一年就有如此特別的體驗，希望未來會更好。」