十銓(4967)公布2022年第一季合併營收17.05億元，年減10.90%、季減15.03%，獲利0.38億元，年減76.60%、仍較去年第四季轉盈，EPS 0.39元，終結連2季虧損；4月營收4.49億元，年減26.50%、月減31.34%，2022年1~4月合併營收21.54億元，年減14.68%。

面對全球經濟不確定持續升高，品牌零售通過全球電商布局持續穩健成長，商用/SI應用持續成長，品牌電商比重創新高，電競系列產品貢獻擴大，惟各式零料件供給波動及成本增加，影響首季獲利表現。

據數據研究機構研判，全球PC銷量2022呈現降溫下滑趨勢，但電競及商用PC需求仍維持健康強勁，據Newzoo研究調查報告指出，截至2022年底，全球電競產業營收將來到13.8億美元，2025年底前全球電競產值將來到18.6億美元。十銓T-FORCE電競系列是近年來品牌的發展重點，除電競記憶體外，亦推出水冷散熱、機殼與RGB週邊配件，多元化的產品對營收的成長發揮了良好的挹注。

在經歷兩年多疫情造成的工作型態改變，PC及消費性電子需求榮景面臨減速，取而代之的動能回到企業領域應用，主要集中在雲端伺服器的發展，帶動大量的資料及運算中心建置；車載及AIoT的需求亦逐漸成為記憶體應用的大宗。十銓面對接下來的局勢發展，專注於研發及不斷提升產品競爭力，搶先布局高速運算及散熱領域，持續推出符合醫療、軍規、智慧工廠所需的相關產品及設計，累計多樣獨家專利並獲得國內外多項大獎肯定。

隨俄烏局勢延燒，加上全球晶片短缺，供應鏈不穩定使各家下修全年出貨目標，下半年市場不確定因素仍存在。十銓看好中、長期AI、IoT、資料中心、伺服器對記憶體需求仍強，長期成長趨勢不變，將通過這次全球景氣循環調整，加速進入布局已久的利基市場。