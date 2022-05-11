滙豐(台灣)商業銀行於去年推出「綠建築優惠房貸專案」，提供房貸優惠利率及額外貸款成數予購置綠能商品的貸款客戶，這項引領業界的綠色優惠專案，日前榮獲財團法人台灣建築中心頒發「ESG友善獎」，肯定在推動環保節能，及響應政府永續政策上所做的努力。

滙豐銀行「綠建築優惠房貸專案」針對經財團法人台灣建築中心核定「綠建築標章」之合法建築物，均能享有一般型及抵利型房貸優惠利率。此外，滙豐銀行還提供額外最高2％貸款成數給購置綠能商品的貸款客戶，針對「綠建築優惠房貸專案」客戶也提供免鑑價費、免代償費的優惠。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉指出，隨著大眾對ESG(環境、社會與治理)觀念日益提升，購買綠建築與申辦綠色貸款已逐漸成為趨勢。根據台灣建築中心的資料顯示，2021年新核定的綠建築數量，較2011年大幅成長130％，每年平均以二位數的比例增加，顯見綠建築的發展潛能。

此外，政府也訂定積極的淨零目標。依據國發會公布的「2050淨零碳排路徑圖」，在2030年時，台灣的公有新建建築物必須達建築能效1級或為近零碳建築；而在2050年時，台灣100％新建建築物及超過85％的既有建築物，均必須為近零碳建築。

葉清玉表示滙豐觀察到客戶對購買綠建築的接受度也日益提升。滙豐銀行自去年推出「綠建築優惠房貸專案」以來，申請此專案客戶的申貸金額，較一般房貸客戶的貸款金額平均高90％。滙豐銀行希望拋磚引玉，將金融服務結合ESG元素，讓綠建築的觀念和效益可以更為社會大眾所接受。透過推出「綠建築優惠房貸專案」，不僅讓民眾能享受滙豐的便利服務，在達成人生此一重要的階段目標時，也能為環境永續盡一份心力。