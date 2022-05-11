馬光-KY（4139）11日宣布，與新加坡新康連鎖中醫診所（以下簡稱新康中醫）簽訂收購意向書，預計收購旗下三家中醫骨傷專科診所，由於新加坡4月份開始擴大解封，幾乎恢復到疫情前的常態生活下，將為該公司迎來疫後跳躍式成長。

逆勢擴大佈局的馬光，暨日前攜手華晟基金在中新廣州知識城建立數位醫療基地後，這次在醫療版圖擴展上再下一城；據統計，馬光在疫情時間已擴增了8間中醫診所，解封後的業績表現也備受關注。

馬光表示，新加坡4月份開始擴大解封，除了有利於馬光傳統中醫診所營運回升外，在疫情期間減少出門的婦幼病患，解封後也將助長中醫婦幼專科診所業績逐漸恢復。

另外，馬光已取得新加坡政府核准與英國ITEC國際專業組織（以下簡稱ITEC）合作，目前正著手開辦中醫學院，預計先行開設中醫推拿課程，爾後將陸續增加中醫專業技能項目。

ITEC是新加坡政府認可提供健身、物理治療等國際認證的專家組織，在新加坡從事推拿工作是必須持有ITEC證照才能執業，未來，只要是新加坡公民前來馬光學院就讀，即可取得學費70％～90％的政府補助，成績優異者還可招募至馬光中醫診所服務，馬光期望自己的推拿師自己訓練。

新加坡馬光近幾年積極規劃中醫骨傷專科的佈局，除預計開設中醫推拿課程外，也與新康中醫簽訂收購意向書，預計收購其位於新加坡三家中醫骨傷專科診所，暨先前擴展的中醫婦幼專科後，馬光將正式跨足中醫骨傷專科的版圖。新康中醫骨傷專科診所過去三年的複合成長率高，新加坡推拿市場需求大，解封有利於中醫推拿業務的推廣，未來市場成長可期。

另外，天津馬光新一代的社區互聯網醫院-水木天城已取得營業執照，預計本月底前可取得醫保資格，院內增設多項科室，特別成立糖尿病慢病管理中心、互聯網醫療資料中心、口腔植牙中心、婦幼專科、眼科、中醫小兒推拿等科別，二代店水木天城將善用互聯網及醫療大數據分析提供社區民眾更全面且便利的醫療服務，在中國政府清零的政策下，水木天城提供的遠距醫療、互聯網醫療，能讓社區民眾不受封城限制而享有專業的醫療診斷及服務。