同安國小發展食農教育有妙招，除從小朋友最愛的點心下手外，還結合自製攤車透過有趣的叫賣吸引學童目光。（謝佳潾攝）

同安國小發展食農教育有妙招，除從小朋友最愛的點心下手外，還結合自製攤車透過有趣的叫賣吸引學童目光。（謝佳潾攝）

同安國小發展食農教育有妙招，除從小朋友最愛的點心下手外，還結合自製攤車透過有趣的叫賣吸引學童目光，同時不忘機會教育正確防疫觀念，創新教法深獲家長力挺，不少家長還主動捐食材，支持「同安點心攤」順利營運。

同安國小教導主任蔡錦豐指出，每天學校課後照顧都到晚上6點，而小朋友通常在下午3、4點就餓了，不過校內無合作社，所以多靠家長提供點心，但其實學校種很多蔬果，如蔥、九層塔、紅豆等，若能自行開發點心，不但能讓孩子吃得健康，還能結合食農教育，甚至跨領域至美勞、素養、國際教育等。

為此，同安國小教學團隊利用先前校舍補強工程剩下的材料，自製成行動攤車，蔡錦豐笑說，「點心不是吃免費的」，既然要做就要做得有意義，所以決定透過攤車叫賣方式進行，一來有趣能吸引學童目光，二來能讓孩子從中學習，要吃之前得先知道食材從哪來、英文怎麼說。

但不用等到點心開賣，老師們打造攤車的畫面，就足夠吸引學生注意，孩子們得知老師的計畫後，紛紛表示也要投入打造行列，大家不是搶著幫忙布置攤車、就是幫攤車命名，在眾人齊心協力下，粉色系又掛滿旗幟的「同安點心攤」行動攤車問世。

每到下午點心時間，孩子們不用等廣播，就已在中走廊等候老師推攤車叫賣，蔡錦豐笑稱，有時生意太好，還要請小朋友幫忙打工，而因應疫情嚴峻，也趁此機會教育正確防疫觀念，每次開賣都會請學童在旁幫大家噴酒精、提醒口罩要戴好，讓他們習慣防疫的日常。

同安國小別出心裁的教學方法，深受家長力挺，不少家長還主動捐食材給學校，如雞蛋、吐司等，家長說，疫情令大家恐慌，尤其是小朋友就學部分，所以很感謝同安讓孩子有個安全又快樂的學習環境。