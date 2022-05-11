在居家風水中，客廳是日常活動、接待客人之處，與財運、事業運、貴人運有關，基本上都建議通透明亮、舒適的淺色系擺設為主，運勢命理網站「旺好運」分享，若還想加強運勢的話，推薦用古人遵循的五行之道，來選擇客廳色調，讓運勢旺起來！

過去人們認為宇宙生命萬物，都是由基本元素「金、木、水、火、土」構成，因此五行有對應的形狀、質地與色彩。

金：白色

木：綠色

水：藍色、黑色

火：紅色、紫色

土：黃色、棕色

安排客廳的主色調時，可先觀察客廳的朝向是東西南北哪個方位，再搭配五行的配色，並參考五行相生：木生火、火生土、土生金、金生水、水生木；以及五行相剋：木剋土、土剋水、水剋火、火剋金、金剋木，如此一來就能藉由風水的幫助，讓運勢更旺。

東向客廳：五行屬木，適合黃色。因為東方屬木，木剋土為財，也就是土乃木之財，所以客廳配色選擇「土」的代表色系黃色、棕色，深淺均可，有利於財運。

西向客廳：五行屬金，適合綠色。因為西方屬金，金剋木為財，木乃金之財，「木」的代表色為綠色，可選擇明亮溫暖的綠色調布置客廳，有旺財之效。

南向客廳：五行屬火，適合白色。因為南方屬火，火剋金為財，「金」的代表色為白色，因此可採用白色、淺色系，打造成簡約清爽的風格。

北向客廳：五行屬水，適合紅色。因為北方屬水，水剋火為財，「火」的代表色為紅色、紫色，客廳選用似火的牆壁顏色、沙發、椅子或地毯，都有助增加運勢。

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