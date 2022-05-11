單親媽媽「無聲」教育！1名單親媽媽為了教導小一兒子養成好習慣、體諒她的辛勞，刻意與兒子冷戰後，再趁對方睡著寫下滿滿「注音文」紙條，內容雖流露出關心與告誡，但有網友認為不少內容充斥情緒勒索，希望該媽媽能當面溝通比較有效果，「文字沒有溫度」、「看完心也累了」。

該女網友在臉書「爆廢公社」發表1張圖片，她在1張紙上寫滿密密麻麻的注音，是寫給小一的兒子看，內容主要是她作為單親媽媽努力工作，讓兒子過好生活，但同時希望兒子維持好的生活習慣，日前他實在不知道如何管教兒子，決定與對方冷戰，並在半夜寫下這封注音文。

單親媽媽為教導小一兒子養成好習慣，趁兒子睡著寫下滿滿「注音文」紙條，還有人找到錯字，原PO內容的「的」注音只寫「ㄉ」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該封信內容提及「因為你，我必須堅強，我說我並沒有讓你過的比其他人差，把最好都給你，沒有因為單親讓你不幸福，男生能做到的，我也能做」，並希望兒子「8點前用餐完畢，有什麼就吃，不吃那就餓肚子，早餐在7:15分前吃完，穿好衣服，不要害我遲到，請你晚上9:00前洗好澡」等內容，最後說「你希望媽媽跟你說話，就好好改變自己的態度」。

其他網友則紛紛大讚原PO裡面的「內容真的講到每一位媽媽心坎裡」、「媽媽辛苦了」，也有網友認為文字沒有溫度，只會讓孩子更感到壓力，希望原PO當面溝通「一年級要他看這麼多字，他會從頭看到完？」、「看完心也累了」，還有人真的找到錯字，原PO內容的「的」注音寫成「ㄉ」。