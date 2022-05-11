中信兄弟一軍全體隊職員11日賽前進行快篩，教練林恩宇及原本此役的先發投手呂彥青結果呈現陽性，加上之前因家人確診的王政順及呂彥青的密切接觸者詹子賢，一軍出現3個空缺，兄弟啟用「疫情隔離名單」，將潘志芳、宋晟睿、謝榮豪拉上一軍。

兄弟原訂今天要推出呂彥青先發，沒想到賽前快篩呈現陽性，兄弟緊急換投，由吳哲源頂替先發，總教練林威助表示，會選擇吳哲源主要是考量他近期狀況不錯，「他控球穩定，不會大起大落，控球都維持在好的能力，對他的控球是較有信心的。」

「助總」透露，原本的先發人選還有考慮過目前在二軍的陳琥，不過考量他上一場二軍出賽在3天前，在休息天數不足的情況下只能捨棄，「哲源狀況不錯，休息天數也足夠，就讓他先發看看，看能丟幾局。」

球隊突然受到疫情影響，林威助坦言，狀況發生的是比較突然，「但聯盟現在規定是這樣，我們就遵守聯盟規定。」除了緊急從二軍拉上3球員，一軍牛棚教練林恩宇的空缺預計暫時由二軍投手教練鄭錡鴻來支援，「就看他能不能趕得上。」