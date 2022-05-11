機電大廠士林電機11日董事會承認第一季財報，合併營收攀升至77.40億元、EPS達1.38元，雙雙創同期新高。受大陸上海、昆山陸續封城影響，士電4月合併營收年減1.26％；前四月合併營收仍年成長6.18％。

士電第一季合併營收入77.40億元、營業毛利14.80億元、營業利益8.06億元、稅前淨利9.79億元、本期淨利7.48億元、淨利歸屬母公司近7.2億元、EPS從去年同期1.26元增加至1.38元，營收及獲利全面改寫同期新高。

士電4月合併營收23.99億元、年減1.26％；前四月合併營收101.34億元、年增6.18％。士電指出，士電在大陸蘇州、無錫、常州、廈門及武漢等地總計有10多座工廠，3月生產、出貨一切正常、4月略受影響，主因物流配送受疫情衝擊，出現產品生產好卻出不去，物料也不進來，影響交期的情況，5、6月還有待觀察。

士電指出，士電第二季整體營運可超前原訂目標，上半年營運有機會優於去年同期。下半年變數很多，不過士電全年追求營收及獲利成長目標不變。