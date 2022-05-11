配合保險局的便民政策、避免民眾為了申請防疫險理賠文件而影響醫院運作、並體恤醫療人員辛勞，明台產險自即日起開放受理數位健康證明作為確診金理賠通知之用，民眾不一定需要再去醫院排隊取得醫師診斷書。同時預計下周開放Line理賠事故通知服務，使用手機就可以完成隔離/確診理賠事故通知，減少理賠過程接觸傳染的風險。

三井住友海上集團明台產物保險公司表示，國內疫情嚴峻，產險公司雖然因為防疫險造成重大虧損，但基於保險公司的社會責任，明台產險仍用心推出數位服務、方便民眾辦理理賠，本公司可同時接受數位新冠病毒健康證明或診斷證明書，必要時才會要求保戶出示隔離治療通知書或其他醫療證明文件交叉比對，或經過保戶出具授權書直接向醫院查詢。此外，若是在發生隔離或確診後兩年的消滅時效內都還可以申請理賠，保戶不用急著申請相關證明，先將醫療院所量能留給有緊急需求的病患。

明台產險說明，由於目前還是存有少數投機或透過保險套利的保戶，基於善良管理人的注意義務，明台設有防疫險專責理賠人員，仍將嚴格審核文件是否有偽造、並了解是否有為了申請理賠而發生的要/被保險人故意行為，若有不法事實將依法告發。

明台產險進一步說明，由於4月停售前保單大量湧入，每家產險都有大批要保書尚未完成輸入，若是尚未取得出單、而已經出險的客戶，仍會先行受理賠案；但若是已通知退件或補件的投保申請案件，由於保單尚未成立、仍然無法理賠。根據目前核保審核中的案件分析，很多都是停售當天或前一天由業務員引導客戶大量投保、有多少家保多少家，不少整疊要保書筆跡均相同。其中同時投保2家（含）以上者、占審核中案件比例高達40％，甚至最多有1人同時投保11張保單，相較國內有12家保險公司提供防疫險保單，代表幾乎每家保險公司都有投保，若是同住家人也同樣多家投保，則全家人累積的保單數量與可能的理賠金額相當可觀，恐就容易造成道德風險。明台產險進一步表示，目前退件或補件的態樣中，以疑似非本人親簽、多家投保這2項最多，其餘還有投保年齡未符規定、要保人與被保險人不具保險利益、尚未完成繳費等各種原因。其中疑似非本人親簽部分，明台將通知要/被保險人親臨驗證，若確為當事人親簽者，將致贈超商禮券以示歉意。