桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程，規畫地下3層、地上5層的建物，2018年11月起分為2期動工。（陳夢茹攝）

桃園市楊梅區公所啟用逾60年，因車位不足、空間需調整等因素，自2018年起分期原址重建，新大樓預計今年10月底啟用。楊梅區市議員涂權吉、周玉琴及鄭淑方等人點出，去年8月施工期間建物竟因強降雨就漂浮在水上，導致不斷追加預算，要求公所應向相關單位求償並追查到底。

桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程，規畫地下3層、地上5層的建物，2018年11月起分為2期動工。涂權吉指出，楊梅區公所新建大樓，除原先編列的7.6億預算外，後來又追加3次預算，包括廢棄物清運2300萬、室內空間設計調整3200萬，最誇張的是去年8月盧碧颱風帶來強降雨，造成建物上舉，漂浮在水上，又追加設計預算3600萬。

這波強降雨造成楊梅區公所新大樓正門上升45公分，後面也上升12公分，整體建物浮起來。涂權吉直呼，建物怎麼會因為強降雨就上浮？為了改善上浮問題更犧牲地下15個停車位，每個停車位造價200萬元，直接損失3000萬元，規畫新大樓時因為經費不足少蓋1層樓，現在卻又不斷追加預算，花的都是人民的納稅錢，要求追查到底並向相關單位求償。

楊梅區長邱世源回應，新工處已經責成第三公正單位桃園土木技師公會做責任判定，目前結構體安全，正針對基地周邊打入79支地鉚，預計7月底完成，如建物經評估確認安全則可如期啟用。

針對建物浮起的部分是否在施工時有人為疏失，邱世源說，這部分交由結構技師專業團體認定，經費先由公所墊付，待將來第三公正單位判定責任後再進行求償事宜。