信義(9940)下午舉行法說會時表示，俄烏戰爭、原物料上漲引發物價高漲，加上疫情攪局，內需表現仍疲弱資金方面，全球市場資金受美國聯準會升息壓力影響將持續緊縮，內外部經濟因素也牽動台股首季波動劇烈，房市的信心也受到衝擊。展望下半年，如若疫情受控或逐漸恢復正常生活，遞延買盤於下半年可望回籠。

信義房屋指出，首季合併營收為37.81億元，同比增加4.39%，合併營業利益5.86億元，歸屬本公司稅後淨利4.78億元，同比增加3.85%，每股盈餘0.65元優於去年第一季的0.62元。

受惠於子公司第一季交屋數提高，房屋銷售收入達5.83億元，同比增加88.52%；然而多年未見的升息循環，加上新冠變種病毒持續，造成金融市場與股市震盪，也影響購屋信心與購屋負擔能力，使得仲介本業服務收入同比下滑3%。

信義房屋在大陸的無錫「山水嘉庭」案則於第一季交屋34套，累計交屋套數共309套，本季認列營收5.66億元，累計營收46.26億元。大陸在疫情封城的影響下，對其經濟成長趨緩恐將雪上加霜，近年來房地產和基礎建設投資持續低迷，各地城市表現不一，無錫相對疫情較不嚴重，經濟活動亦趨於正常。在政府有意放寬房地產政策之管控下，將持續經營已入住客戶，增強其轉介客戶之意願，穩定去化。

台灣開發「嘉和」案及「嘉品」案分別於今年第四季及2024年下半年交屋；而即將於今年第三季開案之「新莊副都心」案，因緊臨雙語小學第一排，擁有極佳視野與生活環境，預計與新北市府合作推出節能減碳之永續建築，目前規劃100戶，暫訂總銷為23億元，該案預計於2026年度交屋。