根據TrendForce研究顯示，2022年第一季全球智慧型手機生產量為3.1億支，季減12.8%，主要受各品牌持續調節各通路庫存，以及適逢週期性淡季影響，導致第一季生產表現相對疲弱。時序進入第二季，作為全球最大消費市場的中國遭遇疫情反撲，將擴大影響第二季全球手機生產量降低至3.09億支，不過對應2021年同期因印度、東南亞疫情再起，導致生產總數驟降時期則略成長0.7%。

TrendForce進一步表示，俄烏戰火持續惡化全球高通膨問題，高通膨即意味著個人可支配所得將同時緊縮，勢必造成換機週期延長、單機購買預算下降。概括2022全年，上半年修正主要因大陸執行封控衝擊經濟導致，下半年修正則凸顯通膨危機，全年生產總數預測將再下修至13.33億支，且不排除後續仍有下調空間。

以區域別來看，由於大陸仍採取嚴謹的「動態清零」政策，隨著近期疫情升溫，經濟表現亦面臨較大的下行壓力，對於智慧型手機的需求也因防疫行動而降溫。整體而言，大陸智慧型手機市場的銷售市占仍位居全球第一，但受疫情影響，其市占規模已由去年24.2%下滑至今年21.1%，對應的出貨總數預測則由去年約3.25億支下滑至2.83億支，年衰退約12.9%。其餘地區受疫情影響雖相對減弱，但面臨高通膨危機，即便是人口紅利大國的印度市場也難以支撐大幅成長。從今年國家出貨量占比排名預估來看，前三名依序為大陸、印度及美國，分別為21.1%，13.1%及11.0%。