經濟部加工出口區管理處為了協助所轄區內事業，面對國際淨零減碳趨勢，特鏈結產學研組成「節能減碳專家輔導團2.0」，11日在楠梓科技產業園區舉辦啟航儀式，並協助區內廠商導入ISO50001能源管理制度及成功案例，讓企業掌握節能減碳起手式，助企業減碳，邁向綠色轉型。

加工處長楊伯耕11日表示，節能減碳與碳盤查，已經成為國內企業的一道必考題，因此，科技產業園區將透過綠色人才培訓、以及工程技術輔導著手，結合產學研能量，組成節能減碳專家輔導團，銜接技術供應解決方案，讓園區企業從節能工程以及能源管理做起，找出企業內部能源使用狀況，為產業減碳路徑構築第一塊墊腳石，逐步優化朝向永續發展。

加工處11日組成的節能減碳專家學者輔導團，成員代表包括屏東科技產業園區殷聖節能泵浦公司、高雄軟體園區捷思環能公司、臺灣科技大學、高雄科技大學及義守大學等大專院校；科研機構財團法人金屬工業研究發展中心及臺灣綠色生產力基金會等單位，也共同攜手合作，為園區企業找出減碳最佳解方。

加工處指出，面對國際減碳趨勢，企業掌握能源效率將迎來低碳轉型機會，加工處轄下的科技產業園區，也將順應國際標準制度，提供企業節能減碳的人才培育、諮詢、診斷，介接跨部會資源輔導企業提出具體解決方案，為後續的碳足跡盤查做暖身準備，期讓臺灣及區內產業，也可以在全球化的綠色經濟市場具有國際競爭力。