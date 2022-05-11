大陸富豪張子毅因在大陸吸金上億人民幣，前年帶著女友和5000萬現金偷渡來台，過著豪奢生活，台灣檢警逮獲張男遞解出境後，查出張是透過鍾姓台籍導遊協助找人蛇集團偷渡，鍾還協助張將收藏的清朝皇帝聖旨以及張大千、齊白石等上億元珍貴字畫運來台灣，鍾在大陸被捕遭關押2年多後返台，台北地檢署11日再依《兩岸人民關係條例》起訴鍾。

據悉，張子毅2012年創辦「吉林文投集團」，以「吉林省文化產業投資基金」，以投資藝術品買賣、以及販售理財商品等名義吸金，事後吉林省公安展開偵辦，但張行蹤不明。

刑事局透過兩岸共打得知，張疑偷渡來台，追查發現張透過鍾的協助，找上人蛇集團，2019年2月底帶著懷孕的女友，從福建寧德市搭船偷渡到基隆港上岸後，3月1日入住文華東方，之後轉住W飯店。

檢警2019年3月19日在飯店逮獲張子毅，現場查扣港幣、歐元現鈔，合計約台幣5000萬元，還有多幅清朝皇帝的手諭、聖旨等歷史文物，名家字畫，以及大批黃金條，張供稱這些都是他從拍賣市場上買來的，表示願捐給台灣故宮。

檢警因張在台沒有前科，將相關文物查扣後，依職權不起訴張和女友，並將2人遞解出境，且依據張偷渡來台管道，查獲專門安排越南人來台的人蛇集團，另鍾則在大陸遭公安拘捕。

北檢查出，鍾指示兒子的同學搭機赴美國洛杉磯，將張的畫作、珠寶等物運至台灣，甚至還找兒子等人去基隆港接應張和女友。北檢2020年先依洗錢等罪，給予鍾男前妻、女友、兒子3人緩起訴，並對鍾男發布通緝。

鍾在大陸遭關押2年多獲釋，返台時遭航警緝捕歸案，檢方調查時，鍾否認協助偷渡等犯行，但檢方不採信，依《兩岸人民關係條例》起訴鍾男。