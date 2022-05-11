桃園市曾姓男子去年底向母親要錢被拒，狠砍母親46刀致死，遭檢方依殺人罪嫌起訴。桃園地院11日首度開庭，曾男坦承犯案，但稱當時「鬼上身」，沒有理智，不知道砍的是媽媽。

31歲曾姓男子去年12月6日在平鎮區住處，因為向母親要錢遭到拒絕，他先把母親打倒在地，又以菜刀砍向母親46刀導致母親死亡，犯後曾在陽台大喊「救救我媽媽」，警、消上門時，曾男一度在4樓作勢往下跳，遭逮後稱有黑影附在媽媽身上。

檢方調查，雖然他因精神疾病曾經就醫，但曾男開庭反應正常，知道犯案經過，也知道砍的是母親，尚未達到因精神疾病障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力而無刑事責任的程度，因此依殺人罪嫌起訴。

桃園地院11日開準備程序庭，曾男坦承客觀事實，表示他殺害母親。但是稱犯案時，不知道攻擊的媽媽，當時頭腦鈍鈍的，是被「鬼上身」，也沒有理智。法官詢問，你知道你在做什麼事情媽？曾男則稱「不知道」。

辯護人則說，因為曾男2016年開始使用多重物質，因此出現幻覺，事發當下精神狀況不佳，請求依照刑法減輕其刑。辯護人也說，有醫院鑑定，評估曾男在案發時，精神狀況受到病症影響加劇，但是檢方並不採信，希望可以再做一次鑑定，釐清事發時曾男的精神狀況。檢方則沒意見，僅希望不要再找同一家。法官開庭後諭知曾男還押看守所，另同意再找醫院鑑定其精神狀況。