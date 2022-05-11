25歲馬來西亞DJ藍星蕾，以精緻五官加上34E超兇身材受到關注，還多年入選亞洲百大女DJ，近年來台灣發展後，人氣居高不下，每每有表演都吸引大票觀眾；藍星蕾今（11日）分享充實的「打工人生活」，曬出一張拿著雞蛋仔的日常照，但超兇青筋奶讓粉絲重點全放錯。

藍星蕾近年把工作重心移往台灣，曾因為穿著比基尼在火車平交道前留影，一度被網友封為「平交道女神」，知名度也隨著該封號越來越紅；而藍星蕾的高人氣伴隨而來的就是數不清的工作邀約，今日她在IG更新近況，透露自己常常南下又北上，十足是個「打工人」。

藍星蕾今（11）日分享充實的「打工人生活」，曬出一張拿著雞蛋仔的日常照，但超兇青筋奶讓粉絲重點全放錯。(圖/ 摘自藍星蕾IG)

不過，藍星蕾對於現在的忙碌生活沒有怨言，反而很感激地說，「喜歡充實生活，感恩一切」，還放上一張拿著甜點雞蛋仔的美照，俏皮地問「要不要吃雞蛋仔？」；畫面中藍星蕾把頭髮紮起，手上拿著看起來甜滋滋的雞蛋仔，但身穿一件細肩帶小可愛，超巨E奶快掉出來，肩帶看起來隨時都要斷了一樣，更害羞的是，雪白肌膚也讓胸前爆青筋的模樣格外明顯，相當火辣。

許多網友看到DJ女神藍星蕾的福利照，都快受不了了，紛紛表示，「啊～～～咬一口」、「辛苦了，美女我也想吃」、「看起來很好吃，雞蛋仔跟妳都是」、「想跟妳一起吃」、「女神怎麼可以這麼美」、「我餓了，想吃想吃」、「青筋奶讚讚」。