新冠疫情越燒越烈，新北市議員劉美芳接獲民眾陳情指出，板橋郵局有一名員工同住家人確診，該名員工理應居家隔離，卻因主管表示「人力不足」繼續上班，最後該名員工自己確診，讓其他同事因此陷入染疫風險中，基層人員忿忿不平地說「上層讓應該居家隔離的人繼續上班，一切危險都要我們自己承擔嗎？」記者致電板橋郵局郵務股、勞安科均回應，沒聽過這件事。

劉美芳議員指出，郵局因缺乏人力而沒有遵守防疫原則，讓必須居家隔離的人員仍照常工作的狀況，可能只是冰山一角，像醫護人員平均每天工作16到18個小時，加班時數高達100個小時，還有其他人力吃緊的單位，都可能出現沒有遵守居家隔離規定的狀況，或在確診後還未到解隔離的時間，就讓員工又返回工作崗位的情形。

劉美芳呼籲新北市政府成立「疫情陳情專線」，可以結合關懷中心，有效地改善員工被迫上班的狀況，並讓居家隔離做得更徹底，降低疫情感染的機會，不然這些員工何其無辜，可能被依法應該要居家隔離，卻又不得不回來上班的同事感染。

記者致電板橋郵局郵務股、勞安科，都回應，沒聽過這件事。