因應橋頭科學園區及未來楠梓產業園區開發後將湧入大批就業人口、就學需求，民進黨立委邱志偉日前邀請立法院經濟委員會南下高雄考察，高雄市教育局也提出科學實驗中學以一校兩個校區的規畫，分別落腳在橋頭及楠梓。邱志偉說，實驗中學是科學園區的必要設施，後續將要求科技部全力配合高雄市政府，盡速落實。

立法院經濟委員會日前到高雄考察中油高雄煉油廠舊址開發，立委邱志偉、劉世芳，經濟部次長林全能、科技部南科管理局副局長鄭秀絨及高雄市政府等單位與會。

高市府也針對中油高雄煉油廠舊址開發作進度報告，預計將開發循環技術暨材料創新研發專區、楠梓產業園區及半導體先進產業基地，除了土地汙染整治正在加緊趕工外，聯外道路也將分短、中、長期開發。

高雄市教育局報告指出，全台灣的科學園區中，僅高雄未搭配設置實驗中學，就連僅在籌備階段的屏東科學園區，去年行政院就已經宣布將設立實驗高中，顯見科學園區設立實驗中學是因應眾多就業人口湧入的必要設施，高雄市設立科學實驗中學規畫為一校兩區，橋頭校區地點明確，預計可設置在重劃區中的學校用地，楠梓校區的地點及設立方式也在評估中。

邱志偉表示，從台中以南的科學園區，僅南部科學園區管理局一個單位管理，人力及預算都吃緊，高雄有路竹科學園區、橋科及楠梓產業園區等，因應科學園區的分布，科技部應該組織再造，單獨設立高雄科學園區管理局，因應地方的各項事務需求。