寒舍餐旅管理顧問股份有限公司（股票代碼：2739）今日召開董事會，通過2022年第一季財報，受新冠肺炎疫情的衝擊，第一季合併總營業收入為8.11億元，季增4.31％、年減1.30％，稅後淨利為0.06億元，季增1.47億元、年增0.82億元，EPS稅後為每股盈餘0.05元，相對於去年同期虧損0.68元，營收相較去年第四季回穩。

展望後市，今年4月本土疫情再度升溫，寒舍餐旅推出多元的餐飲及住房專案，另外，5月5日正式營運的寒居酒店，以米其林的美食，搭配休閒結合商務的住宿體驗，吸引年輕的消費族群，期盼將增添集團營運動能。除此，寒舍餐旅並積極拜會國內、外旅行社，持續深耕國旅市場，並針對海外市場擬定促銷方案，一旦國境開放，即可搶得先機。

寒舍餐旅今年首季餐飲營業收入為5.64億元，季增8.27％，主要受惠於過年期間是尾牙春酒的旺季、年菜外賣的營收，以及各餐廳推出豐富促銷活動，成功吸引消費者。

4月下旬後疫情嚴峻，內用餐飲業績約掉5成，不過集團開始積極主攻「外帶與外送」，讓民眾安心防疫，不出門也能吃到米其林星級美食或是輕鬆享有飯店的百元便當，外帶業績讓整餐飲業績拉回3成。台北喜來登辰園與台北寒舍艾美酒店寒舍食譜皆連續4年榮獲米其林餐盤推薦餐廳，即日起餐廳精選單點料理享外帶自取85折優惠，此外，各飯店的外帶店也都有祭出豐富的便當，讓消費者輕鬆選購、「食」在安心，例如礁溪寒沐酒店有推出繽紛壽司盒、川薈特選餐盒和輕盈無負擔的沙拉，每份180元起。

疫情不穩定下，集團皆推出「安心長住住房專案」，送防疫禮包、送住宿券，成功吸引消費者的關注。台北喜來登推出連續入住7晚享早餐、再送寒居、以及艾美或寒沐住宿券、台北寒舍艾美酒店則有連泊優惠每房每晚6,500元起，贈早餐外再享洗衣8折。礁溪寒沐酒店針對宜蘭縣民推出入住乘風居4天3夜或7天以上，不分平假日每人每晚5,299元起，房內特別增置任天堂機台，且每日提供MU TABLE自助式早餐，天天也加碼祭出午茶二選一，可選擇MU TABLE自助餐的下午茶，或是任選一項客房餐飲在房間內獨享美味。

同時，為搶攻端午送禮市場，除了百貨通路，今年也特別和美聯社首次合作銷售集團內各項冷凍商品，希望觸及更多元的客群，特別推薦寒舍集團熱賣二十餘年、不敗的經典冠軍「寒舍台式粽」，以寒舍獨門老滷煨煮，肥瘦相間的五花肉搭配鮮美干貝、鹹蛋黃、埔里香菇與黃金板栗等，台式經典滋味、每年佳節必備的家鄉味，每組六入1,180元。