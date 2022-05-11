（消費者偏好繳稅方式年齡分佈比。圖／ Money101提供） 本土疫情迅速攀升，財政部考量疫情而衝擊市場經濟，今年綜所稅申報截止日仍同去年延後至6月30日。隨即，政府亦頒布受疫情影響而繳稅困難者，則可向稅捐稽徵機關申請三種對應措施：不限繳稅金額、延期最長1年、分期最長3年。科技日新月異，政府也提供相當多元申報方式，近九成民眾將利用網路申報所得稅，除了節省時間更達充分防疫的目的。Money101公關張書敏提醒，國內疫情漸走向與病毒共存，消費盡量採用無現金支付方式，將大幅降低病毒傳染源及染疫風險，建議民眾於稅季應多利用網路申報及繳納，落實防疫新生活。此外，若受疫情影響現金流運用，除了留意政府稅季紓困政策外，亦可參考各家銀行於稅季提供信貸優惠，減緩民眾燃眉之急。今年Money101所發布綜所稅申報及繳納偏好調查顯示：線上網頁申報系統（49.6％）與去年市調（38％）相比高、手機申報（37％）對比2021年數據（23％），民眾使用意願上升，其次為臨櫃人工申報（13.3％）。市調顯示越來越多民眾更能接受科技輔助，妥善利用線上報稅服務，降低染疫風險。民眾除了向政府申請延緩繳稅外，亦可考慮信用卡分期優惠與繳稅回饋來減輕負擔，Money101針對消費者所得稅申報及繳稅偏好顯示，高達42.7％民眾偏好信用卡繳稅，其次為行動支付（16.7％）、臨櫃辦理（16.2％）、ATM轉帳（13.5％）、帳戶扣款（10.6％）；而選擇信用卡繳稅最大主因不外乎是有額外回饋（57.4％），其次則因個人習慣使用信用卡（17.9％）、減少接觸機會（12.3％）、可以分期付款（12.2％）。另外，疫情掀起行動支付熱潮，卻在此次市調中，行動支付僅佔16.7％，與去年數據（25％）相比反而減少8.3個百分點，經交叉比對顯示，原預估30歲以下的年輕世代使用行動支付比例將高於其他年齡層，數據顯示集中於46～50歲族群，比其他年齡層更勇於嘗試新穎的行動支付工具。張書敏表示，疫情帶動非現金支付需求，相當看好信用卡支付場景的發展，觀察消費者對於申辦信用卡首刷禮的需求，從消費者剛性需求切入，致力與電商夥伴共同推動「Money101新戶禮秘笈」結合電商選購，自選新戶滿額禮，提供消費者更多元彈性的禮品選擇，此新服務的推展將擴增、並延伸消費者申辦信用卡的體驗，把選擇權回放給消費者，創造消費者與金融機構、電商夥伴三方最大互惠共贏。Money101新戶禮秘笈將不定期推出各大銀行的新戶禮，並有不定期優於市售商品供消費者兌換/換購，像是iPhone13Pro、Dyson氣流倍增器、小米掃拖機器人或LG空氣清淨機等好禮。針對近期想申辦花旗信用卡的用戶，可考慮現金回饋PLUS鈦金卡適合無腦刷回饋皆能賺2％，繳稅最高回饋0.66％，活動期間內於指定通路申辦即享3,000元神腦福利金、小米空氣淨化器、氣炸烤箱或是蒸氣熨斗好禮四選一，開車族群可考慮中國信託中油聯名卡，紅利點數最高3倍回饋，使用中油Pay加油消費雙重點數回饋，於指定通路申辦再享1,000元神腦福利金、Apple Airtag或是OMRON體重體脂肪計好禮三選一；除此，亦可至Money101新戶禮秘笈選購兌換或換購其他商品。每波優惠活動皆為限時獨家優惠，消費者須把握活動期間，盡享好康回饋。