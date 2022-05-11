美國空軍的F-22A「猛禽」(Raptor)與F-35「雷電2式」(Lightning II)都是當世最先進的戰機，但是先進的代價就是後勤維護極為費時費錢，為了改善先進戰機的後勤工作，美國空軍大幅引進金屬3D列印技術，現在昂貴的鈦合金組件也逐漸可以用3D列印製作。

空軍科技(Airforce-Technology)報導，美國空軍與專精於3D列印技術的Optomec公司簽訂150萬美元的合約，他們將為空軍提供一種可列印飛機引擎的鈦合金零件的大型金屬列印機。

戰機引擎有相當多的葉片轉子(IBR)，在正常使用中經常會損壞或磨損，也就需要替換，然而它不便宜，更換每個輕質鈦合金扇葉的成本可能超過50萬美元以上，這是因為在傳統工藝上，渦輪扇形的工序較為複雜。

如今借助3D列印技術，複製的零件不但生產速度快，而且便宜很多。該公司表示，至少節省80%的修復成本。

根據合約，Optomec 將供應一種5軸的定向能量沉積式(LENS/DED)金屬列印機，其工作區為1.5公尺x 1.5公尺x 0.9公尺，可製作直徑1.1公尺的扇葉。