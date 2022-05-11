刑事局偵查第九大隊日前發現，有多名女性被害人在臉書等社群看到兼職廣告，經與對方接洽後，對方佯稱可破解博弈網站的遊戲數據，只要按照指示操作保證獲利，慫恿被害人匯款購買儲值金「投資」，事後卻不出金。警方循嫌破獲幫詐團洗錢的水房，逮捕45歲黃姓主嫌等17人，初估至少上百人被騙，其中，一名退休婦人被騙高達5700萬元，損失最為慘重。

刑事局與北市文山第二分局等單位組成專案小組，報請新北地檢署檢察官李秉錡指揮偵辦，發現該團以黃姓水頭為首腦，指揮旗下多名成員網路轉帳贓款及向詐欺車手收水洗錢，該集團經手的贓款除了假投資外，還有假檢警詐欺的款項、其中有5名被害人遭詐騙逾1000萬元。

專案小組日前兵分多路到北市、新北市、基隆市等地搜索，將黃嫌等17人逮捕到案，查扣到手機、電腦主機、螢幕、筆記型電腦、人頭金融帳戶存摺、金融卡、現金87萬元、遠端監控鏡頭、網路分享器等贓證物，全案訊後，依詐欺、組織等罪嫌移送法辦。