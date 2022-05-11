藝人吳心緹擁有甜美臉蛋與清新氣質，自從在汽車廣告中飾演清純女主角「小敏」後便打開知名度；去(2021)年在體育綜藝節目《全明星運動會》第2季中賣力演出，再度擄獲大批觀眾喜愛。吳心緹日前因與確診者密切接觸，自主居家隔離10天，並在YouTube上分享她的隔離日記，當記錄到最後一天準備要出關時，自行快篩沒想到出現兩條線，讓她當場傻眼，接著自己開車去醫院做PCR，等了兩天結果出爐呈陽性。

吳心緹昨(10日)在YouTube上傳影片，透露日前密切接觸確診者後，出現喉嚨痛、流鼻水的症狀，但是快篩與PCR結果都是陰性，因此認為可能是感冒，不過為了以防萬一，她仍在家進行10天自主隔離。吳心緹說，第一天只覺得喉嚨乾乾的，吃喉片就好多了，直到隔天喉嚨開始疼痛，並伴隨流鼻涕、咳嗽的症狀，但當時是PCR檢查陰性的隔日，因此她並沒有想太多，在吃感冒藥後，症狀也緩解許多，只剩下輕微的喉嚨痛和咳嗽一直好不了，後來回想：「沒想到是自己得了新冠所造成的」。

（影片來源取自《吳心緹 Esther》若有移除請見諒）

吳心緹出關當天表示，自己的喉嚨已經好了，但為確保安全，又再做了一次快篩，不料快篩竟浮現了第二條線！她為此嚇得說不出話，趕緊開車去醫院做PCR檢查，並在2天後得到「陽性確診」的報告。而對於確診一事，吳心緹則以正面積極的心態面對，提醒網友若有出現症狀，就暫時不要再外出，也呼籲大家在疫情當下不要有「獵巫心態」，「因為確診並不是誰的問題，也不是誰的錯。」希望能多點愛與包容。

吳心緹從廣告女主角「小敏」打響知名度，去年又在《全明星運動會2》人氣飆升。之前她曾在IG上PO出與房思瑜、粿粿（Meigo）、晏柔中（Crystal）、席惟倫合拍的辣照，又無預警的曬出「半裸濕身照」，原來是為她2月10日發行的寫真書暖身，要從少女形象轉型成性感小女人。