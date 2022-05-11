在泰國曼谷進行的2022湯姆斯盃世界男子羽球團體賽，中華隊今天（11日）在小組賽第3戰面對印度，由於賽前雙方已經提前2連勝晉級8強，這一場要決定分組龍頭，前3點賽事結束，中華隊2比1聽牌。

中華隊在本屆湯姆斯盃小組賽和印度、加拿大及德國同屬C組，中華隊先擊敗加拿大、德國，加上印度也勝過歐美兩隊，中華和印度確定從小組賽突圍晉級。

中華、印度之戰，第1點單打寶島一哥周天成奮戰80分鐘，以21比19、13比21、21比17力退印度後起之秀森恩（Lakshya Sen），第2點雙打東京奧運男雙金牌組合李洋／王齊麟力守，21比11、21比19打退蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty），中華隊在5點3勝制的賽事2比0聽牌。

李洋／王齊麟的勝利，也報了東京奧運小組賽飲恨蘭基雷迪／謝提的一箭之仇，第3點單打中華隊派出「羽球王子」王子維對抗前球王斯里坎特（KIiambi Srikanth），王子維先讓出一局，第2局曾8比6領先，可惜被對手5比0攻勢翻盤，該局後段又因較多失誤被拉開分數，王子維耐心追近，可惜仍19比21、16比21落敗，接下來中華隊第4點雙打盧敬堯／楊博涵，第5點單打呂家弘。