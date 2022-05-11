有民眾反映在桃園機場等防疫計程車花了6小時，是否量能不夠？桃機公司表示，防疫車隊載運量能充足，且必要時協調松機車隊支援。圖為入境旅客搭乘防疫計程車。（陳麒全攝）

有民眾反映在桃園機場等防疫計程車花了6小時，是否量能不夠？桃機公司表示，防疫車隊載運量能充足，且必要時協調松機車隊支援。圖為入境旅客搭乘防疫計程車。（陳麒全攝）

有民眾反映在桃園機場等防疫計程車花了6小時，是否量能不夠？桃機公司表示，防疫車隊載運量能充足，且必要時協調松機車隊支援。圖為入境旅客搭乘防疫計程車。（陳麒全攝）

有民眾反映在桃園機場等防疫計程車花了6小時，是否量能不夠？桃機公司表示，防疫車隊載運量能充足，且必要時協調松機車隊支援。圖為入境旅客搭乘防疫計程車。（陳麒全攝）

有民眾反映在桃園機場等防疫計程車花了6小時，是否量能不夠？桃機公司表示，防疫車隊載運量能充足，且必要時協調松機車隊支援。圖為入境旅客搭乘防疫計程車。（陳麒全攝）

有民眾反映在桃園機場等防疫計程車花了6小時，是否量能不夠？桃機公司表示，防疫車隊載運量能充足，且必要時協調松機車隊支援。圖為入境旅客搭乘防疫計程車。（陳麒全攝）

有民眾反映在桃園機場等防疫計程車花了6小時，是否量能不夠？桃機公司表示，防疫車隊載運量能充足，且必要時協調松機車隊支援。圖為入境旅客搭乘防疫計程車。（陳麒全攝）

有民眾反映在桃園機場等防疫計程車花了6小時，是否量能不夠？桃機公司表示，防疫車隊載運量能充足，且必要時協調松機車隊支援。圖為入境旅客搭乘防疫計程車。（陳麒全攝）

有民眾反映在桃園機場等防疫計程車花了6小時，是否量能不夠？桃機公司表示，防疫車隊載運量能充足，且必要時協調松機車隊支援。圖為入境旅客搭乘防疫計程車。（陳麒全攝）

有民眾反映在桃園機場等防疫計程車花了6小時，是否量能不夠？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，應該是不會有這個問題，會再請交通局確認。桃機公司表示，防疫車隊載運量能充足，且必要時協調松機車隊支援。

對於旅客反映入境流程需等候時間過長，桃機公司表示，依據中央流行疫情指揮中心政策規定，桃園機場入境旅客須依來自國家於下機後先進行採檢（分為落地採檢、唾液採檢二種方式）。如為落地採檢，則須等候採檢結果陰性後，方可繼續辦理後續通關作業。經統計，落地採檢陰性旅客等候時間約須120至180分鐘（平均150分鐘）。落地採檢後完成後，其餘流程包含CDC檢疫審查約須70至90分鐘（統計平均為79分鐘）、通關作業及步行時間約須10分鐘，整體入境通關約須80-100分鐘（平均90分鐘）。

若同時間有大量須落地篩檢旅客入境時，入境旅客自下機接受採檢到確認陰性後入關，有可能最長須時280分鐘，再依旅客目的地不同或自付金額考量，選擇搭乘不同類型防疫車隊前往居家檢疫處所，航機落地後至搭乘防疫車隊離開機場可能需耗時約5小時（300分鐘）。

桃機公司指出，目前桃園機場防疫車隊會根據入境旅客預報系統調派防疫車輛，依目前單日2000至3000餘人的入境旅客人數，防疫車隊載運量能足夠入境旅客輸運。桃機公司亦已協調請松山機場防疫計程車於必要時調派車輛協助支援，以確保防疫車隊載運量能足夠。