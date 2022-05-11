客委會客發中心慶祝台灣客家文化館10周年，舉辦的「山城籃球故事特展」、「台灣客家文化館10周年特展」，5月11日上午聯合開展，展現開館10年來的成果，並讓更多人認識苗栗籃壇的榮耀與背後故事，傳承克難堅毅、不服輸的客家硬頸精神。

台灣客家文化館在2012年5月12日開園，致力推動全球及台灣客家文化保存、傳承與創新，今年適逢10周年，客發中心以「十年相伴，有您真好」為主軸規畫系列活動慶祝，包括「公民禾埕」講座、「十年傳承─館慶系列活動」，並推出「苗籽精神─山城籃球故事特展」、「化蛹成蝶─台灣客家文化館10 周年特展」。

「台灣客家文化館10週年特展」回溯台灣客家文化館從早期茶園、興建過程迄今的發展歷程，並展出開館10年來在「文資典藏」、「研究發展」、「環教節能」、「藝文展示」及「推廣文創」等5個面向的成果。

「苗籽精神-山城籃球故事特展」則是台灣客家文化館在苗栗10週年獻給苗栗最特別的禮物，即日起至5月24日在第1特展室展出，希望以在地寫歴史策展的角度，讓更多人認識山城苗栗籃壇的榮耀與背後故事。

山城籃球故事展以苗栗籃壇的無名英雄為主角，有自發性舉辦全國籃球賽的「籃球痴魔」陳國泰、開著雷鳥號帶著學生四處征戰，以地處宰天龍的「雨鞋老師」李建瑞、全力投入的「冠軍教練」林增福、擅長企業化管理的「籃球保母」吳家禎等人推展籃球運動與爭取榮耀背後的精彩秘辛，也展出國泰杯籃球錦標賽的木雕獎盃、民國77年苗栗高中勇奪全國自由盃籃球錦標賽冠軍盃、自屆HBL冠軍球衣及冠軍盃、72年大倫國中以「稻生農場」隊名奪得全國自由盃青少年男子組冠軍盃及球員證、珍貴的影像、老照片等，透過特展述說苗栗籃壇的故事。

今天的聯合開展儀式，客發中心邀請副長鄧桂菊、陳國泰、李建瑞、吳家禎、陳雲錦、邱大宗、大同國小籃球員等老中青各世代投身籃球運動人員，分組將籃球投入籃筐，象徵「苗栗籃球 開枝散葉」、「苗栗籃壇 人才輩出」、「苗栗文化 長長久久」。