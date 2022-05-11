台中某養身館2年前因遭警方持搜索票進入，查獲女按摩師幫男客進行2小時1500元的半套性服務，負責人陳姓女子遭檢方起訴，但一審法官認定「半套」價格與一般按摩相同，也無明確證據女按摩師從事性交易，判陳女無罪，檢方上訴後，二審法官仍維持原判。

依據判決書記載，109年11月晚間，男子到台中某養身館被負責人陳姓女子詢問有無指定小姐，以及欲消費方式，陳女告訴男子身體按摩及「半套」時間共2小時1500元，並安排女按摩師鄭姓女子至包廂進行全身按摩，鄭女手塗潤滑油幫男子進行「打手槍」半套性服務，一小時後，台中警方持搜索票臨檢，當場查獲阿芳在幫男子進行「半套」服務，並將監視器、監視器主機...等相關物證扣回警局。

陳女於偵訊辯稱自己為清潔人員，並沒有向男客說有「半套」性服務，也聲稱店內不允許按摩師傅和男客從事性交易；女按摩師鄭女也聲稱沒有從事性交易，在幫男客按摩大腿內側時，警察就進房查緝，可能不小心碰到男客人的生殖器，導致誤會。

有男客到養身館做半套服務被警逮到，由於半套服務價格不合理，判養身館負責人無罪。（示意圖/shutterstock）

男子於審理時證述前後不一，先是提到陳女於上樓梯告知半套費用1500元，但沒說單純按摩多少錢；後改稱陳女有告知半套多少錢、純按摩多少錢；又改稱陳女有提到按摩2小時費用1500元，沒有明確提到半套價格。

一審法官依店家按摩招牌，其按摩優惠時段價格為1300元，非優惠時段價格為1500元，若確有半套按摩性服務，其服務價格不應與一般按摩價位相同，由於無其他明確證據，判陳女無罪。

檢方上訴二審，認為無證據能證明招牌的服務時間、價格是針對一般按摩或是性交易，就認定男客證述不實，顯然經驗法則及論理法則尚有未合之處；台中高分院表示，男客被告知半套性交易「2小時1500元」價格，與一般身體按摩價格相同，確實與一般常情不符，男客前後證述不一，難以憑其證詞認定陳女有妨害風化犯行，仍維持原判，駁回上訴。