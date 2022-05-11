又到了炎炎夏日，正是金黃芒果盛產季節，「TARTINE唐緹」今年再次推出「盛夏芒果季」愛文芒果系列，集結了芒果控喜愛的甜點與蛋糕，準備來一場盛大的芒果盛宴。

「TARTINE唐緹」推出多款CP值高且精緻口感的芒果商品，讓人沈溺在整顆芒果味覺轟炸，小資女孩必推款「豪華極品芒果蛋糕」售價580元，採用2顆新鮮愛文芒果堆疊在綿密的戚風蛋糕上，讓妳每口都可以吃到飽滿的金黃色芒果。「芒果天使鮮乳捲」售價450元，使用進口頂級法國愛樂薇鮮奶油，再捲入整顆的新鮮愛文芒果，綿密鮮奶油搭上酸甜交錯的芒果果肉，口感酸爽。「6吋~8吋仲夏光芒」售價980至1280元，芒果裸蛋糕使用綿密的香草戚風蛋糕與口感細緻的愛文芒果塊，再擠上滑順鮮奶油，最簡單的組合卻是最受矚目的款式。

今夏唐緹芒果季獨家新款「6吋夏日芒果慕斯蛋糕 」，售價880元，有著粉嫩雙色的淡黃色外表，加上柳橙與芒果香氣撲鼻而來，綿密的蛋糕體加上清爽獨特的慕斯口感，讓你享受夏日甜品輕盈沒負擔。

即日起至18日，會員可享豪華極品芒果蛋糕預購79折，夏季限定19日至31日，門市消費滿200元還可加購商品「盛夏金黃芒果堡」，只需48元；「芒果奶酪」加購價只需58元。