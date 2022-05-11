中央銀行總裁楊金龍認為，由於地緣政治局勢緊張、國際原物料價格飆漲、變種病毒引發疫情反覆，及氣候變遷加劇等風險，均可能促使全球高通膨現象更持久，美、英等主要經濟體恐加速緊縮貨幣政策，將衝擊全球經濟活動與擴大金融市場波動，增添全球景氣下行風險。

楊金龍12日將赴立法院財委會進行「我國央行是否跟進美、歐、英、澳等國採行包含升息等貨幣緊縮政策，並調整房地產市場選擇性信用管制措施」專題報告，根據出爐的書面報告內容，點出諸多不確定風險仍可能衝擊經濟，使得通膨持續更久，進而造成景氣下行的結果。

書面報告指出，去年全球疫情致供需失衡，及今年俄烏戰事爆發，大宗商品價格飆漲，主要經濟體通膨升溫，貨幣政策走向卻不盡相同。去年第四季，主要經濟體疫情趨緩，並在貨幣寬鬆及財政激勵措施支持下，全球經貿活動持續復甦，但疫情導致塞港、缺工等供應鏈瓶頸仍存，加上原油等國際商品價格居高，美、歐等經濟體通膨率續揚。去年底國際機構預期，今年隨供需失衡問題緩解，全球通膨可望在年中逐步回穩。

但今年初以來因變種病毒Omicron疫情再起，供應鏈瓶頸持續，且2月俄烏戰事爆發，主要國家對俄羅斯進行經濟金融制裁，造成原油、穀物及基本金屬等國際大宗商品供應受阻，價格跟著高漲，加重全球通膨壓力，主要經濟體通膨率持續走升。美國等主要經濟體寬鬆貨幣政策逐漸退場，預期今年全球經濟成長轉趨溫和，國際機構因此大幅下修今年全球經濟成長率預測值，並大幅上修今年全球通膨率預測值。

根據S&P Global Market Intelligence的預測，今年主要經濟體經濟成長將放緩，2023年除大陸外，其他主要經濟體經濟成長率續降。報告說明，主要經濟體通膨率屢創數十年新高，美國3月通膨率達8.5％，為1981年12月以來最高；英國3月通膨率達7.0％，為1992年3月以來最高；歐元區4月通膨率初估值7.5％，為1997年1月有紀錄以來最高；澳洲第一季通膨率為5.1％，2001年第二季以來新高。反觀今年3月日本通膨率僅1.2％，4月大陸通膨率為2.1％。

預測今年美國、英國、歐元區通膨率預測值均升逾6％，澳洲超過3％，通膨壓力較大，日本與大陸今年通膨率預測值雖上升，但相對溫和。至於明年全球供應鏈問題可望逐步紓解，及今年高基期效應，主要經濟體通膨率均將回落。

近期全球主要央行貨幣政策走向，隨各自經濟金融情勢發展有所不同，美國、英國及澳洲等央行已啟動升息循環，歐洲央行持續縮減購債規模，主因均為通膨壓力升高所致；日本央行認為通膨率上揚現象不會持久，人行則為緩解經濟下行壓力，維持寬鬆貨幣政策。