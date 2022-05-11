疫情影響，雲林縣麥寮鄉六輕工業區海水淡化廠將延後1年完工。（本報資料照片）

雲林縣麥寮鄉台塑六輕工業區2017年著手興建1座海水淡化廠，原本預計今年8月完工，但因疫情影響國外設備供應，將延後1年完工，工業局雲林離島工業區服務中心11日表示，目前六輕工業區每天用水量約27萬噸，海淡廠若完工，每日平均可供應10萬噸淡水，有效挹注工業用水。

台塑六輕工業區為響應政府多元水源開發政策與新興水源策略，斥資50餘億元，在工業區打造全台最大海水淡化廠，日產10萬噸淡水，每天可提供工業區三分之一以上用水，完工後不僅可以穩定供水，也讓水資源更多元化。

工業局雲林離島工業區服務中心主任吳政展表示，海水淡化廠植樁工程已全部完成，預處理系統、設備基礎工程、廠房與控制室工程、機電管線工程均持續進行中，但設備系統安裝部分，因疫情、烏俄戰爭影響，導致以色列IDE供應商延後交貨，整個工程因而延宕，預估將延後1年完工。

環保團體說，目前六輕工業區的用水主要來自集集攔河堰供水系統，攔河堰供水系統以農用、家用及公共給水為優先，六輕海水淡化廠可減少工業區用水，希望能夠盡速完工，同時持續擴廠或設新廠，增加自有水源，讓農用、家用及公共給水有更充裕的調度使用空間。

環保團體指出，去年出現嚴重旱情，全台大缺水記憶猶新，面對未來可能日益頻繁的極端氣候，各單位都必須節約用水，同時設法開發新水源，工業用水量相當大，各工業區須有更完善的配套，例如提出節水方案、利用新科技減少用水等，才能避免壓縮到其他用水。