本土疫情居高不下，衛福部長陳時中今天(11日)下午前往台北榮總視察，遭憤怒民眾怒嗆下台。國民黨新北市議員葉元之也拍影片諷刺、惡搞陳時中近日在防疫記者會上的表現與回應，並化身「中央流行嗆爆指揮中心指揮官陳時漢」，在記者會上對各種問題嗆聲。

葉元之表示，陳時中現在越來越自大，講話也越來越嗆，面對民眾因爲疫情所遭遇的各種困難，毫無同理心可言，一點都不想幫民眾解決問題。葉元之說，他因此拍這支片提醒陳時中，不要以為即將要去選舉，就可以擺爛指揮官的工作，陳時中這段時間的荒誕發言，民眾都會記得很清楚。

在影片當中，記者會剛開始時，葉元之扮演的「陳時漢」就十分不耐煩地表示，「記者會趕快開始啦，每天浪費我這麼多時間開記者會要幹嘛，反正病例數就是超過基本薪資很多啦，不要再問我了。」

「陳時漢」說，就這是我們的新台灣模式，「不要怪我為什麼確診數現在比基本薪資高這麼多，要怪就怪病毒；不然怪蔡總統，幹嘛找我當指揮官，一做做兩年多，有什麼問題，趕快問、趕快問。」

對於媒體提問，有人說母親節最好的禮物就是快篩，「陳時漢」回答，不是很好嗎？「你以前母親節買一個禮物多少錢，要不要3000塊，現在就快篩劑，你排3個小時，花500塊就好，不是幫你省很多錢？每天跟我吵快篩劑，煩不煩？」

至於民眾排隊買快篩排很久的問題，「陳時漢」則說，「那這個是跟我有關嗎？我不需要去排，我是指揮官欸，你跟我講這個東西？指揮官需要去排隊嗎？我本來就有快篩劑，要排隊是你們這些人去排的問題，干我屁事，不要拿這種小事來煩我好不好」。

「陳時漢」更說，要買你就排，不買就不要排，你們平常排隊不是排的很高興嗎？「排早餐的時候你有叫嗎？排蛋黃酥的時候你有叫嗎？排499吃到飽的時候你有叫嗎？你都沒有叫，你故意找麻煩，看我指揮官好欺負是不是啦？」

至於快篩試劑採購廠商風波，「陳時漢」直言，「你講這句話是懷疑我跟這廠商有關係是不是？我跟他有關係，需要告訴你嗎，我要選舉，我不需要建立一些人脈嗎？不要在那邊給我含沙射影，而且詐騙不行嗎？他賣假口罩又怎麼樣？最多再被騙一次而已，被騙了你們就晚點拿到快篩劑，我會再補給你們，你等一等會死喔」。

「陳時漢」指出，不然國民黨自己來買，國民黨黨營事業不是很多嗎？「都被我們抄完啦，你們有錢買嗎？沒錢買嘛，吠個屁呀」。

關於北漂大學生居隔的問題，「陳時漢」反問，「請問他是我兒子嗎？關我什麼事？我陳時漢需要去照顧每一個大學生嗎？大學生都已經讀到大學，沒有自主能力嗎？你真的以為有政府會做事嗎？怎麼會相信這種話？自己處理好不好，而且我以前不是已經教過你們了嗎？不是已經教過一招，可以把鑰匙從樓上丟下去，教你了你還不會？要不要直接餵你吃？」

最後，對於選舉和唱歌的問題，「陳時漢」回應，「我需要告訴你嗎？我要跟你報告嗎？小孩子才做選擇，我兩個都要啦」。