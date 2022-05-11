河南省會鄭州從4日起，開始為期7天的「靜態管理」，該狀態至昨天結束、並未延長。因此，自今（11）日起，鄭州除了封控區、管控區之外，全市社會生產生活恢復正常。

中新社報導，據鄭州官方10日深夜通告，該市各級黨政機關、企事業單位恢復正常工作秩序和生產經營，公共交通恢復正常運營，學校恢復線下教學，景區、公共服務場所恢復開放。這意味著鄭州市為阻斷疫情傳播而實施的7天「靜態管理」畫上句號。

然而，鄭州依舊嚴控聚集性活動。據大陸《經濟日報》報導，該市非經貿類活動暫不舉辦，經貿類活動須經屬地疫情防控指揮部審批同意；全市交通站點、卡口繼續落實查驗措施。官方呼籲市民群眾非必要不離鄭，確需離鄭者，須持有24小時內核酸檢測陰性證明、健康碼綠碼。市域外人員入鄭仍需查驗健康碼、行程碼和48小時內核酸檢測陰性證明。

一週前，鄭州開始「靜態管理」，並尋求於10日左右實現社會面清零。不過鄭州市昨日依然新增20例確診個案，其中17例為無症狀感染者，代表社會面清零尚未實現。鄭州市委書記安偉9日表示，該市疫情形勢總體向好，但仍存在新情況、新問題、新風險，依然不能絲毫放鬆。