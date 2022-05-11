比嘉涼樹被台灣網友說長得像歌王蕭敬騰。（摘自官方IG）

日本美聲團體「DEEP SQUAD」由6位擁有主唱實力的成員TAKA、YUICHIRO、KEISEI、宇原雄飛、杉山亮司、比嘉涼樹組成，近日因演唱《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（簡稱《櫻桃魔法》）日劇版片尾〈Good Love Your Love〉、電影版插曲〈Gimme Gimme〉人氣直升，今（11日）接受台媒越洋視訊聯訪，6人都很開心因《櫻桃魔法》被大家認識，得知該片在台票房也突破千萬，YUICHIRO說：「如果我們去台灣辦演唱會，大家會來看我們嗎？」團員們還好奇地反問記者台灣女生比較喜歡熱情還是冷酷的男生。

由於團員年齡落差大，最年長的YUICHIRO和最年輕的宇原雄飛相差近20歲，被問到是否會有代溝，隊長KEISEI坦言，創作歌曲時就會很深刻地發現大家因為生長年代不同，所以看的日劇和節目好像不太一樣，例如經典日劇《101次求婚》在1991年播出時，宇原雄飛、杉山亮司和比嘉涼樹根本還沒出生，不過他認為「因為年齡層廣，所以年輕的意見也代表年輕世代會比較喜歡，所以會大家一起討論，重點是希望能讓粉絲們開心」，比嘉涼樹也說「但我們並不會說就要聽我們的意見，大家彼此都相處和諧，會為了要做出更好的東西，一起想出最好的方法」，很少會有意見不合的狀況。

比嘉涼樹曾被台灣粉絲說撞臉台灣歌王蕭敬騰，KEISEI看到照片後也忍不住喊「覺得他們像兄弟」，比嘉涼樹本人則覺得不像，但認為可能是因為下巴左側都有顆痣，也希望有機會能和老蕭在音樂上交流，「我先唱一段蕭敬騰的歌，他再登場」。其他成員也都各自有欣賞的台灣歌手，TAKA說「我很喜歡林俊傑的歌，希望可以和他合作」，KEISEI也透露之前有看《華燈初上》，還3季都看完了，但他不只追劇追得開心，也很喜歡五月天演唱的片頭曲，「在片頭聽到那樣很溫暖的聲音，讓我很感動，希望如果有機會跨越語言隔閡合作，應該也滿有趣」，期待有機會和五月天同台。

私下曾獨自來台旅行的KEISEI回憶起當時，「台灣人可以看出我是日本人，都會跟我搭話給我幫助，可以感受到大家的溫暖」，也希望疫情結束後可以來台開唱，「把這份溫暖透過演出回報給大家」，還不忘烙台語喊「多謝」，更放話想來台灣挑戰吃1公斤的臭豆腐，「要吃多少才可能加入台灣這大家庭呢？感覺跟台灣啤酒很合」，接著解釋「口味或口感有特色的食物我都很有興趣，也很喜歡嘗試各地的特色美食就像日本納豆，我可能吃一次就會愛上吧」，比嘉涼樹也附和「也想嘗試看看臭豆腐，還想喝看看道地的珍珠奶茶」。TAKA則想到象山俯瞰台北夜景，「從那裡可以看到台北101，看到照片覺得很漂亮，我很想去看看」。