台東縣鹿野鄉新增越野機車練習場，該車友們可以恣意馳騁、飛躍，享受極限運動快感。（莊哲權攝）

台東縣鹿野鄉新增越野機車練習場，該車友們可以恣意馳騁、飛躍，享受極限運動快感。（莊哲權攝）

台東縣鹿野鄉新增越野機車練習場，該車友們可以恣意馳騁、飛躍，享受極限運動快感。（莊哲權攝）

台東縣鹿野鄉新增越野機車練習場，該車友們可以恣意馳騁、飛躍，享受極限運動快感。（莊哲權攝）

台東縣鹿野鄉新增越野機車練習場，該車友們可以恣意馳騁、飛躍，享受極限運動快感。（莊哲權攝）

熱愛機車花式特技羅歐馬耀在台東縣鹿野鄉推廣越野機車極限運動，他說，台東沒有合法的越野場域，車友只能在山區、河床等不合法的地方偷偷玩，不僅危險，也被質疑破壞生態，去年開始規畫的「阿密斯特越野場」，讓喜歡極限運動的同好們恣意飛躍、奔馳，合法離開地球表面。

伴隨著轟隆的引擎聲，穿上帥氣勁裝的車手衝過泥濘地，濺起爛泥巴，緊接著在人工施作的波浪狀蕃薯嶺、碗公彎道、土堆跳台壓車、飛躍，恣意馳騁，享受越野機車的快感，個個都是藝高人膽大，觀眾看得熱血沸騰，歡呼聲不斷。

台9線台東縣鹿野段的1處空地，最近新增1處專業的越野機車練習場，成了挑戰極限運動愛好者的天堂，來自花蓮縣光復鄉的阿美族人羅歐馬耀表示，花東地區鮮少有合法的越野機車練習場域，許多車友苦無場地可以伸展筋骨，只能偷偷地到不合法的河床、山區騎乘，不僅容易發生山難事故，更常被質疑破壞生態。

馬耀指出，去年4月受邀規畫這處「阿密斯特越野場」原本想利用熱氣球嘉年華吸引遊客前來體驗，但是受疫情影響，幾乎沒有客人上門，今年尋求轉型，在4月底舉辦「越野同樂會，全國邀請賽」，獲得熱烈響應，不僅全國100多位高手雲集，還有菜籃車、沙灘車也共襄盛舉，兒童組選手最小的才4歲。

馬耀從小就愛玩機車，讀書跟結婚後中斷一陣子，28歲才又重新燃起機車魂，目前是機車花式特技運動表演者，他說，該越野場現仍屬同樂會性質，未來將朝向更專業化，舉辦職業賽事，並縣府合作，推廣成為台東的越野機車訓練中心。