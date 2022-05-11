台中市86歲吳姓老翁日前騎單車外出，行經東區干城車站附近，因未注意到路面高低落差不慎摔車，跌坐路邊、滿臉鮮血，目擊者看到趕緊報警，消防救護員抵達先施以簡單包紮後，老翁認為沒事欲獨自離去，當場被員警攔阻，擔心再發生意外，趕緊帶回派出所，再聯絡家人帶往醫院檢查。

身穿粉色上衣的老翁，準備過馬路，瞬間整台腳踏車重心不穩，往前摔了出去，直接撲倒在馬路上，手上的東西都散落一地，痛得無法站起來，過一陣子緩緩起身。卻是滿臉鮮血，所幸當時沒有車輛經過，驚險畫面，讓路人看了捏把冷汗。

台中市警第三分局東區分駐所指出，當天巡邏員警獲報，東區干城車站附近有長輩摔車，員警見老翁滿臉是血趕緊通報消防局，86歲吳姓老翁說，自己騎車出來找朋友，準備回家，因為沒注意到路面高低差，才會不小心摔車，滿臉是血還要騎車，熱心路人趕緊將他攔下報警。

曾當過軍人的老翁，認為自己身體很硬朗，這點小傷回家再處理就好了，然其頭部跟臉部都有明顯的撕裂傷，包著紗布仍不斷滲血，最後員警帶老翁回派出所再聯繫家屬前來，兒子也告訴父親，路上狀況多，別再獨自騎單外出趴趴走。