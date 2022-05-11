工業電腦廠艾訊（3088）11日召開法說，受惠工業自動化需求強勁，目前訂單能見度已達年底，醫療、零售、網通、博弈四大垂直市場也持續復甦，看好能源領域貢獻將逐步放大，全年毛利率可望維持首季33％水準之上，且預期匯率有利、缺料緩解及運費回穩都是推升毛利的正向因素，將呈現逐季增長態勢。

艾訊首季稅後淨利1.34億元，較去年第四季成長48.89％、年增11.67％，改寫同期新高，毛利率回升至33.12％，EPS達1.48元。公司表示，營運成長主因為客戶需求續強，加上零組件缺料略為緩解，以及運費下降，帶動獲利提升。4月營收4.95億元，年增4成、月減17.16％。

艾訊指出，從近年業務開發情況來看，即便在疫情衝擊下，美國、歐洲地區業績不減反增，主要是美國當地已有布建百人團隊，包括業務、PM、RD都有，可以就近滿足市場需求，歐洲除了德國團隊之外，今年公司也計畫擴大海外PM團隊及RD駐點，提高對客戶的設計服務。

展望後市，艾訊表示，目前接單能見度已達第四季，歐美訂單持續增溫，自動化設備、醫療、零售等需求開出，毛利率將以首季33.12％為基準，隨著缺料情況緩解、運費有機會回到先前水準等，降低生產成本，毛利率可望逐季墊高，獲利動能樂觀。全年營收則維持雙位數成長目標。

此外，艾訊看好，中長期工業電腦將加快導入在生活應用中，提供更加便利的服務，從工廠走向城市，整體需求會越來越多，帶動新一波成長動能。且在「碳中和」趨勢下，乾淨能源生產與儲存是一大重點，各場域都需要透過工業電腦來進行電池、溫度監控及傳遞，公司正積極規劃切入相關布局，未來發展可期。