今年改披黃衫的泰迪，10日首度重回台南球場面對老東家統一獅，結果卻被前隊友打破台南不敗之身，中斷台南球場跨季9連勝，泰迪坦言，知道紀錄遲早有天會被打破，「希望下次來台南不要再有敗投就好。」

泰迪過去2年都效力獅隊，在台南球場出賽10場拿下9勝0敗戰績，去年季中因為墨西哥打奧運提前離隊，季後轉戰中信兄弟，昨天是他轉隊後首度面對老東家，結果僅先發5.1局失5分，吞下本季第2敗，也是首度在台南球場吞下敗仗，「台南王」封號被前隊友打破。

「其實我知道紀錄遲早會終止，這是無法避免的，希望下次來台南不要再有敗投就好。」泰迪表示，獅隊昨天安打雖然不多，但串連得很好，還有關鍵長打，「他們攻擊策略很好，許多偏低的球還是被打安打，但棒球就是這樣，投得好但對手打得更好。」

轉隊後首度回到台南，泰迪賽前還有到熟悉的一壘休息室與前隊友們打招呼，「雖然結果不好，但我們還是很好的朋友。」泰迪也點名2名前隊友陳傑憲、邱智呈非常難纏，「這是我第一次對到邱智呈，覺得他非常難纏，兩支安打都是中間偏左的，雖然他首度碰到我但策略非常好，不過我有了這次經驗，下次我會知道如何對付。」