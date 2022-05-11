國民黨團今（11）日踢爆有40家曾申請唾液快篩遭駁回，卻讓福又達火速通過，質疑有圖利廠商之嫌。PTT網友諷刺，「民主進步黨的市場機制，有問題嗎？」「去年不就演過一次了？」「不爽？選贏啊！」

國民黨團今（11）日召開記者會表示，福又達引進的韓國家用唾液快篩在馬來西亞一劑販售約新台幣100元，但在國內卻賣230元，每季獲利扣掉成本約可達150元。

國民黨也質疑陳時中四月說還沒收到唾液快篩試劑申請，但現在卻被爆出有40家曾申請遭駁回，卻又讓福又達火速通過，質疑有圖利廠商之嫌。

陳時中今天強調，快篩試劑在國內流通主要是依自由市場，除非福又達被徵用，才有可能會被規定價格，如民眾覺得價格不合理，那大家就不要買。他也強調，絕對沒有圖利的問題。

PTT網友對此事件的反應為，「都知道水深了還伸進來」、「去年不就演過一次了?」「類市場機制」、「敢嘴？綠能你不能」、「資料不齊全…」、「民主進步黨的市場機制，有問題嗎」、「不爽？選贏啊」、「和去年疫苗一樣啊，既視感」、「缺X證，資料不齊沒錯啊」！