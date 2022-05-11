正國會的「台灣正青」廖芝晏，獲得前立委洪慈庸陪同掃街拜票，於黨內初選民調中脫穎而出，獲得提名。（廖芝晏服務處提供）

台中市民進黨市議員黨內初選第2波民調出爐，第四選區現任新潮流的市議員謝志忠拔得頭籌，英系前市議員翁美春以些微差距敗給正國會的新人廖芝晏。翁美春表示，將尊重黨中央提名機制，不提複查；全力支持蔡其昌角逐台中市長，並預祝蔡市長高票當選。

台中市議員選舉第四選區（豐原、后里），民進黨2022年計畫提名「1＋1」席，現任市議員謝志忠代表新潮流競逐連任，新人「台灣正青」廖芝晏及在地實力堅強的「親英派」翁美春，3搶2爭取「代綠親征」的席次。

正國會的「台灣正青」廖芝晏，獲得立委何欣純、前立委洪慈庸，分別陪同到豐原、后里等區掃街拜票，以「傳承青春勇敢的火炬」為口號，聯合向選民推薦廖芝晏。黨內民調出爐，謝志忠拔得頭籌，翁美春以些微差距敗給廖芝晏。

前市議員翁美春3年前敗北，但未失志也沒有停止服務鄉里的初衷；3年多來不分顏色黨派協助解決地方大小事，獲得鄉親的疼惜和肯定，黨內初選仍以些微差距失利。翁美春強調，將尊重黨中央提名機制，不提複查；全力支持蔡其昌角逐台中市長，並預祝蔡市長高票當選。