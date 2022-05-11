航空產業前景持續復甦，法人指出，貨運第二季迎大陸解封行情，客運受惠台灣邊境政策開放進程優於預期，研判7、8月有望開放觀光，客運營收將顯著成長，金控旗下投顧機構高度看好長榮航（2618），給予「買進」投資評等，目標價高達47元、直逼「5」字頭。

金控旗下投顧研究機構指出，長榮航第一季每股純益大幅優於預期，主因實際用油成本遞延，反映油價漲幅與維修成本較低。大陸解封對空運需求5月下旬起升溫，帶動第二季貨運營收，雖然航空運價指數連二周下滑，然五一連假後低風險地區陸續有條件解封，復工率緩步上升帶動航空運輸需求升溫，促使國航兩岸航線運價自5月10日起漲幅達35％。

放眼下半年，台灣解封進程快於預期，客運接棒創造營收動能。隨政府對於邊境政策加快寬鬆，5月3日起居家檢疫天數縮短為七天，使台灣邊境解封政策與日、韓日程縮小至三個月，根據日、韓經驗，再一個月即有望達特定人士免隔離。

而日本亦於近日表示，6月邊境政策將比照歐美，有望開放觀光團客，南韓亦將於6月開放，指揮中心亦表示，台灣觀光有望於7月起開放，預期第三季起客運營收將逐季放量。

中信投顧認為，國際航空客運解封趨勢漸明，北美主要航空業者營收規模大幅度彈升至疫情前八成，看好長榮航客運積極回升、業外脫離谷底的雙重利多，給予「買進」投資評等與40元推測合理股價。